La NBA prépare la reprise de la saison, prévue pour le 30 juillet prochain. Interrompu le 11 mars en raison de l'épidémie du coronavirus, cet exercice va se boucler dans une bulle à Disney. Mais avec quels joueurs ? En effet, depuis plusieurs jours, certains acteurs de la Ligue expriment publiquement une envie de "boycotter" cette reprise. Certains évoquent les conditions sanitaires dangereuses. Et d'autres, comme Kyrie Irving, veulent réaliser un geste fort pour poursuivre la lutte contre le racisme. Sans l'unanimité, la NBA a décidé de fixer une deadline pour permettre un choix individuel par rapport à cette reprise. Ainsi, un joueur a jusqu'au 24 juin prochain pour prévenir de son refus de participer à cette fin de saison, selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania.

NBA players have been notified that any player who chooses not to play in resumed 2019-20 season must notify his team by June 24. Sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Compensation would be reduced by 1/92.6 for each game missed.

