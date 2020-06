Kyrie Irving et sa coalition contre la reprise publient un communiqué puissant !

Un groupe d’athlètes et d’artistes, mené par Kyrie Irving et Avery Bradley, a formé une coalition pour lutter contre les inégalités et les injustices aux Etats-Unis.

Que ce soit balle en main sur un terrain ou au moment de mener un combat contre le système, Kyrie Irving garde la même mentalité : il fonce au bout.

Le meneur très engagé des Nets s’est trouvé un allié en la personne d’Avery Bradley. Ensemble, les deux basketteurs sont déterminés à lutter en faveur des droits des noirs. Contre le racisme systématique et l’oppression. Ils espèrent aussi représenter tous leurs pairs qui n’osent pas s’exprimer au sujet de la reprise de la NBA cet été, par peur d'être rappelés à l'ordre.

C’est donc toute une coalition qui s’est formée. Après avoir mené une conférence téléphonique qui comptait à peu près cent participants vendredi, Kyrie Irving et Avery Bradley en ont tenu une autre, en plus petit comité – 40 personnalités du sport et du spectacle – hier. Ensemble, ils veulent notamment revoir le plan prévu par la NBA pour finir la saison. En adressant aussi les questions de la sécurité des joueurs alors que les cas de coronavirus repartent à la hausse en Floride.

Le groupe a donc posté un communiqué pour définir sa position et sa raison d’être. Et c’est puissant.

Le communiqué de la coalition menée par Kyrie Irving

« Nous sommes un groupe d’hommes et de femmes qui jouent pour différentes équipes ou d’industries habituellement décrites comme adversaires. Mais nous avons mis nos egos et nos différences de côté pour être sûrs de rester unis. Nous réclamons de l’honnêteté en ces temps incertains.

Natifs africains ou antillais qui divertissent le monde, nous allons continuer à utiliser nos voix et nos plateformes pour obtenir la vérité et du changement positif. Nous sommes arrivés à un tournant de l’Histoire où nous pouvons nous unir en tant que groupe et avancer en ne faisant qu’un. Nous avons besoin de tous les nôtres avec nous et nous ferons front en restant solidaires.

En tant que communauté oppressée depuis cinq cent ans, systématiquement ciblée, utilisée pour notre propriété intellectuel et notre talent et pourtant toujours tuée par ceux qui sont censés nous ‘protéger et nous servir’.

NOUS EN AVONS ASSEZ ! Nous combattons les problèmes les plus importants : nous ne voulons pas accepter les inégalités raciales qui sont toujours ignorées au sein de nos communautés, nous ne resterons pas dans l’ombre. Et nous n’ignorerons pas les motivations financières qui nous ont empêchées historiquement de prendre des décisions importantes.

Il ne s’agit pas des athlètes ou des artistes. Il s’agit d’un groupe d’hommes et de femmes fortes qui s’unifient pour du changement. Nous n’allons pas juste nous taire et jouer pour nous distraire ce qu’est réellement la nature du système.

Nous sommes tous des pères, des filles, des leaders et tellement plus. Quel est notre but ? Nous sommes tous engagés pour de l’unité et du changement. »

La NBA, de son côté, assure vouloir continuer à discuter avec les joueurs.