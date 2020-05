La NBA n'a évidemment toujours pas fait d'annonce quant à une éventuelle reprise de la saison. Mais certains signes ne trompent pas... Selon Keith Smith, de Yahoo Sports, accessoirement employé de Disneyworld pendant 20 ans, il est de plus en plus probable que des matches NBA se disputent dans les semaines/mois qui viennent au sein du parc d'attraction floridien.

Les sources citées par Smith lui ont déclaré :

"Nous pensons que nous accueillerons bien des matches NBA de quelque manière que ce soit. La totalité des équipes ne jouera peut-être pas à Disneyworld, mais nous pensions que la NBA finira une partie de sa saison ici. Il y a toujours des obstacles, mais nous nous préparons comme si cela allait arriver".

Le parc d'attraction a d'ores et déjà travaillé sur une nouvelle configuration de l'espace dans ses hôtels et ses lieux de vie, afin de permettre à la NBA et à la plupart de ses équipes d'y loger et de s'y affronter en respectant les mesures élémentaires d'hygiène en temps de crise sanitaire.