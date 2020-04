Et si "The Last Dance" avait lancé une sorte de course aux documentaires exceptionnels ? Diffusé actuellement sur ESPN et Netflix, la série évènement sur l'épopée des Bulls de 97-98 déchaîne les passions avec de très nombreuses anecdotes et images inédites.

La semaine dernière, on apprenait également qu'un reportage du même genre concernant Kobe Bryant était également prévu (et qu'il avait créé quelques soucis en internes chez les Lakers). Des équipes engagées par la star elle-même ont suivi la regrettée légende des Lakers lors de sa dernière saison, en 2015-16.

Kobe Bryant apparaîtra également dans un projet mis en oeuvre par Dwyane Wade depuis plusieurs mois. En effet, on apprend qu'un documentaire sur la "Redeem Team" qui a obtenu l'or aux Jeux Olympiques de 2008 est en production ! C'est au cours d'un Live sur Instagram que le triple champion NBA avec Miami a annoncé la nouvelle. Pour rappel, D-Wade avait terminé meilleur marqueur de cette équipe mythique lors du tournois olympique.

"C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis plus d'un an. Pour moi 2008 a été une année exceptionnelle.

J'ai en quelque sorte un peu ressuscité car tout le monde pensait que j'étais fini. Mais c'était un moment incroyable et cette équipe ? Mon Dieu !"

Afin de teaser ce doc et nous donner encore plus l'eau à la bouche, Dwyane Wade s'est appuyé sur des anecdotes concernant Kobe Bryant durant cette campagne olympique. C'est simple, Kobe, polyglotte de surcroît, était la star parmi les stars de Team USA.

"Pendant la compétition, il parlait aux autres joueurs dans leur langage et on ne savait pas ce qu'il disait.

Pour avoir été avec lui, vous voyez tous les gens qui sautent sur Jordan à Paris dans "The Last Dance" ? C'était pareil avec Kobe en Chine. Il était capable de parler à tout le monde dans leur propre langue.

Il y avait les meilleurs joueurs du monde dans cette équipe, mais tout tournait autour de Kobe."

Pour rappel, Dwyane Wade sera également concerné par un documentaire retraçant sa dernière année au Miami Heat. Bref, on va se régaler dans les prochains mois !

Les 12 joueurs qui composaient TEAM USA 2008 aka la REDEEM TEAM

Player PTS TRB AST STL BLK TOV Dwyane Wade, Jr. 16.0 4.0 1.9 2.3 0.1 1.6 LeBron James 15.5 5.3 3.8 2.4 1.0 2.1 Kobe Bryant 15.0 2.8 2.1 1.1 0.5 1.9 Carmelo Anthony 11.5 4.3 0.4 1.0 0.3 0.8 Dwight Howard 10.9 5.8 0.5 0.6 0.9 1.1 Chris Bosh 9.1 6.1 0.3 0.6 0.8 0.5 Chris Paul 8.0 3.6 4.1 2.3 0.0 1.1 Deron Williams 8.0 2.3 2.8 0.8 0.0 1.5 Tayshaun Prince 4.3 1.9 0.3 0.4 0.1 0.3 Carlos Boozer 3.3 1.9 0.3 0.3 0.0 1.0 Michael Redd 3.1 1.1 0.5 0.3 0.0 0.4 Jason Kidd 1.6 2.6 2.0 0.6 0.3 1.5

Quelques highlights de la REDEEM TEAM, featuring LeBron James, Kobe Bryant, D-Wade and co