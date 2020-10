Tout le monde s'accorde à dire que malgré le courage du Miami Heat, la tâche est désormais trop dure. Pour espérer remporter le quatrième titre NBA de l'histoire de la franchise, les Floridiens doivent remonter un 3-1. La mission est hardcore, mais pas impossible. En playoffs, il est arrivé à 13 reprises qu'une équipe trouve les ressources pour réaliser une remontada.

Boston, l'exploit originel (1968)

Avant que les Boston Celtics ne renversent les Philadelphie Sixers en finale de division (c'était l'appellation à l'époque), jamais une équipe n'avait réussi l'exploit de remporter une série après avoir été menée 3-1. Cette affiche est le théâtre d'un affrontement entre les deux monstres sacrés que sont Bill Russell et Wilt Chamberlain. Dans cette série, les moyennes des deux rivaux historiques sont folles. Même à 33 ans, Russell tourne à plus de 13 points et presque 24 rebonds, pendant que Chamberlain est à 22 points et 25 rebonds. Une folie douce dont les Sixers pensent sortir vainqueurs au sortir des quatre premiers matches. C'était sans compter le mental de guerriers des Celtics avec John Havlicek et Sam Jones en artilleurs en chef.

Dans le game 7, "Hondo", le surnom du regretté Havlicek, passe près d'un triple-double (21 points, 12 rebonds et 8 passes) pour guider les siens vers un succès d'une courte tête (100-96), malgré les 34 rebonds de Chamberlain. Derrière, les Celtics domineront les Lakers en Finales, une fois de plus.

Les principaux membres des Celtics : Bill Russell - Sam Jones - John Havlicek - Don Nelson - Bailey Howell - Larry Siegfried - Tom Sanders