Il va falloir avoir les nerfs solides et être prêts pour des Woj bombs en rafale. La NBA et le syndicat sont tombés d'accord lundi sur la date et les modalités de la free agency.

On savait que la saison débuterait le 22 décembre, restait à connaître le jour où la très courte fenêtre de recrutement avant les premiers matches s'ouvrirait. Ce sera le 20 novembre, soit deux jours après la Draft NBA 2020. Les négociations pourront démarrer ce jour, avec une autorisation de signer des joueurs à partir du 22 novembre à minuit.

Des discussions se poursuivent sur la possibilité d'autoriser les trades et les prolongations de contrat dès le 16 (dans moins d'une semaine, donc), juste avant la Draft, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Le CBA dans son ensemble a été approuvé avec un salary cap intact de 109,14 millions de dollars et une saison de 72 matches. Les joueurs, de leur côté, ne pourront jamais voir plus de 20% de leur salaire être retenu au cas où la saison devait s'interrompre comme la précédente.

La free agency NBA est toujours une période animée, mais le fait qu'elle s'étale habituellement sur une plus longue durée permet de diluer les transactions. Là, les équipes auront moins d'un mois pour véritablement passer à l'action et modifier leur effectif si elles le veulent à peu près au complet pour le début des training camps le 2 décembre.

Zach Lowe d'ESPN est persuadé que lorsque les trades seront autorisés, donc vraisemblablement deux à trois jours avant la Draft, il faudra accrocher sa ceinture tant il risque d'y avoir du mouvement.

On espère évidemment qu'avec ce calendrier bousculé, les craintes de ceux qui imaginent une hécatombe de blessures n'auront pas raison.

