Gary Payton répond au fou rire de Michael Jordan à son sujet

Lors du documentaire The Last Dance, Michael Jordan s'est bien marré au moment d'écouter Gary Payton, loin d'être rancunier.

Même sans avoir vu le documentaire The Last Dance, cette séquence est tout simplement devenue virale sur les réseaux sociaux. Michael Jordan, pris d'un fou rire, en écoutant Gary Payton dire qu'il avait trouvé la clé pour le museler lors des Finales 1996. Depuis, ces images ont même été détournées et sont devenues un "mème" pour les internautes. Mais de son côté, comment The Glove a-t-il vécu cette "réponse" de la part de His Airness ? Assez logiquement, il n'a pas forcément apprécié au début...

"Oh tu sais, ça m'a un peu chauffé ! Je pensais à l'appeler quand j'ai vu les images ! Mais au final, tu sais quoi ? C'est ce que j'attendais de Mike, car j'aurais eu la même réaction.

Je n'aurais rien admis, je n'aurais jamais admis que quelqu'un pouvait me poser des problèmes. Je vais toujours dire, qu'à n'importe quel moment de ma carrière, personne ne pouvait rien faire face à moi. Enfin sauf John Stockton pour moi. C'est comme ça.

Je ne suis pas en colère par rapport à Mike, car il n'a pas eu beaucoup de matches où il a été réellement défendu. Il a toujours dominé. Mais je pense que Joe Dumars et moi, on a été un problème pour lui, je le pense vraiment.

Je suis heureux de sa réponse car je n'attendais rien d'autre de sa part. Michael Jordan reste Michael Jordan. C'est pour ça qu'on parle de lui. C'est pour ça qu'il y a un documentaire de 10 semaines sur lui. On parle du meilleur joueur de l'histoire de ce sport, donc ça me va", a commenté Gary Payton pour The Opinionated Podcast.

Pour rappel, même si Gary Payton avait effectivement gêné Michael Jordan sur les matches 4 et 5, les Bulls avaient remporté ces Finales 4-2 avec un Michael Jordan élu MVP... car ultra motivé par George Karl.