Quelle poisse. Le Game 1 des finales NBA 2020 a vraiment laissé des traces pour le Miami Heat. Bam Adebayo s’est fait mal à la nuque et il n’a pas rejoué depuis. Peut-être qu’il sera présent ce soir mais ce n’est pas encore garanti. Autre blessure, plus sérieuse encore, celle de Goran Dragic. Le meneur slovène est touché au pied. Et sa participation pour la suite de la série semble vraiment compromise. Il l’a fait savoir, sans masquer une immense déception.

Can hear how much this crushes Goran to not be out there pic.twitter.com/vJPmvndmrV — Brendan Tobin (@Brendan_Tobin) October 5, 2020

« Je veux jouer, ce n’est pas un secret… J’ai bossé pendant 12 ans pour ce moment-là. Je me pose la question à moi-même, et à celui au-dessus de nos têtes : pourquoi maintenant ? C’est dur. C’est dur. Mon pied me fait vraiment mal. Je ne veux pas rejouer et être un point faible pour mon équipe. Vu comment je me sens, je dirai que mes chances de jouer sont faibles. »

C’est évidemment un gros coup dur pour les Floridiens. Après, les médecins continuent d’évaluer Goran Dragic au quotidien. La situation peut évoluer soudainement s’il se sent un peu plus à l’aise dans ses déplacements. Pour l’instant, ça n’est pas le cas. Ses coéquipiers devront continuer à faire sans lui, en espérant prolonger la série assez longtemps pour que le « Dragon » puisse revenir.

