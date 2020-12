Super Covid-party à Houston, Eric Gordon rejoint John Wall et DeMarcus Cousins. Joyeux Noël aux Rockets !

Décidément, le début de saison des Houston Rockets est très compliqué. Là, plusieurs joueurs dont Eric Gordon, John Wall et DeMarcus Cousins vont devoir observer une « quarantaine » de 7 jours.

Selon Shams Charania, un nouveau test positif au Covid-19 implique de prendre à nouveau des précautions. Ce coup-ci, c’est un membre du staff qui serait touché par le coronavirus. Par conséquent, plusieurs joueurs cas contacts vont probablement devoir s’isoler pendant une semaine afin de s’assurer qu’ils ne sont pas malades. Parmi eux, Eric Gordon.

Due to a separate positive test for a Houston Rockets staff member, there is additional contact tracing being performed that involves guard Eric Gordon and others, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 25, 2020

Ça commence à faire beaucoup, puisque plusieurs joueurs dont John Wall et DeMarcus Cousins sont actuellement en quarantaine.

The Rockets have several players — including John Wall, DeMarcus Cousins and possibly more — currently facing seven-day quarantine per NBA contact tracing protocol, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 25, 2020

La franchise texane n’avait déjà pas pu jouer son premier match de la saison, face au Oklahoma City Thunder. En cause, l’incapacité de l’équipe à présenter le minimum de 8 joueurs disponibles.

Il y avait trois Rockets positifs dont Kenyon Martin Jr., les cas contacts à isoler et l’indisponibilité de James Harden pour violation du protocole sanitaire. Avec en plus la blessure de Chris Clemons, Houston n’était pas capable de prendre part à son season opener.

Les Houston Rockets pourront-ils jouer samedi soir ? Ils sont censés débuter leur saison contre les Portland Trail Blazers. Pour le coup James Harden sera disponible. Pour rappel, il doit observer depuis mardi une quarantaine de 4 jours pour avoir pris part à une soirée privée en intérieur. Le protocole de la NBA interdit en effet aux joueur de participer à ce type de rassemblements de plus de 15 personnes, ou d’entrer dans des bars, nightclubs ou établissements du genre.

Mais si Harden sera bel et bien disponible, qu’en sera-t-il des autres ? Avec (au moins ?) Eric Gordon en moins, le retour du Barbu pourrait ne pas changer la donne. Les joueurs non disponibles mercredi dernier pourraient encore être en quarantaine samedi. Et un seul nouveau cas positif parmi le groupe de joueurs isolés entraînerait à nouveau des cas contacts à tracer et peut-être de nouvelles mises en quarantaine. La saison risque d’être vraiment, vraiment longue…

Deux nouvelles destinations réclamées par James Harden

En tout cas, le drama n’est pas prêt de lâcher les Houston Rockets. Entre James Harden qui veut tellement partir qu’il vient de rajouter de nouvelles destinations sur sa liste de Noël, le même James Harden qui a zappé le début de la prépa pour chiller en soirées au mépris non seulement de ses équipiers mais aussi du protocole sanitaire, les embrouilles à l’entraînement et les cas positifs au Covid-19, ça commence à faire beaucoup.