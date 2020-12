Le COVID-19 sévit déjà : Thunder-Rockets reporté !

Oh que la saison risque d’être longue, ou plutôt très courte, si ce scénario se reproduit à de nombreuses reprises dans les jours, semaines et mois à venir. La NBA s’est en effet retrouvée contrainte de reporter un match dès sa deuxième soirée ! Rockets et Thunder n’ont pas pris place sur le parquet alors qu’ils devaient s’affronter.

En effet, l’équipe de Houston avait moins de huit joueurs disponibles, le minimum requis par la ligue, pour disputer la rencontre. Et pour cause, plusieurs d’entre eux étaient affectés par le COVID-19. Tout part d’un test positif de Kenyon Martin Jr. Sauf que le rookie avait invité plusieurs coéquipiers chez lui la veille… Si John Wall et DeMarcus Cousins n’ont pas contracté le virus, ils sont cas contact. De même que Jae’Sean Tate et Mason Jones. James Harden ne serait pas concerné.

Le MVP ne pouvait pas jouer non plus cependant. Aperçu lors d’une soirée privée, sans masque, il était alors rendu indisponible pour avoir violé le protocole sanitaire mis en place par la NBA. Ce qui lui a valu d’ailleurs une amende de 50 000 dollars.

Ben McLemore avait déjà attrapé le coronavirus il y a quelques jours. En ajoutant Chris Clemons, victime d’une déchirure des ligaments croisés, les Rockets n’étaient donc plus assez pour jouer.