James Harden : Houston abdique, un transfert dans les prochains jours ?

Une séparation se fait en plusieurs étapes. D’abord, le déni. Le refus de voir le problème. De laisser l’être cher partir. Persuadé de pouvoir recoller les morceaux. Les Houston Rockets ne voulaient pas transféré James Harden, tant bien même que ce dernier avait manifesté son départ.

Puis vient le temps de la promesse. Celle censée ramener le calme et l’autre à la raison. Bien qu’il n’en soit rien, bien évidemment. Ici, 100 millions de dollars sur deux ans offerts au MVP. Un contrat record, même à l’échelle NBA. Refusé. Parce que dans sa tête, Harden n’est déjà plus là.

James Harden veut tellement partir qu’il a refusé un salaire jamais vu !

Et maintenant, la franchise texane le comprend. Elle réalise. Elle accepte l’idée de devoir se séparer de son pilier. Et elle prépare donc la suite. L’après. Selon ESPN, les dirigeants seraient finalement prêts à échanger l’arrière All-Star. Mais ils ne sont pas pressés pour autant.

Jrue Holiday vient d’être envoyé aux Milwaukee Bucks en l’échange de trois premiers tours de draft ainsi que deux droits de swap, plus George Hill et Eric Bledsoe. Et ça fait forcément réfléchir le management des Rockets. Pas question de refourguer James Harden aux premiers venus – les Brooklyn Nets – juste parce qu’il souhaite retrouver ses copains Kevin Durant et Kyrie Irving.

Houston veut sécuriser son avenir. Du jeune talent. Du picks en quantité, surtout que les Rockets ont cédé leurs futurs choix au Thunder… pour faire venir le meilleur ami du barbu (Russell Westbrook, qui, au passage, veut aussi partir).

Les organisations à même de satisfaire les demandes des Rockets ne sont pas nombreuses. Alors ça pourrait prendre du temps. Des jours. Des semaines de négociation. Jusqu’au jour où James Harden sera finalement libéré. C’est comme ça une séparation.

Trades, rumeurs, signatures, rosters : Le grand guide de la Free Agency NBA !