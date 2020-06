Actuellement 6èmes de la Conférence Ouest, les Houston Rockets seront l'une des équipes à suivre lors de la reprise de la NBA. Malgré des performances parfois irrégulières, la franchise texane dispose d'un duo capable de se sublimer en Playoffs : James Harden (30 ans) et Russell Westbrook (31 ans).

Et justement, la présence des deux superstars au sein de l'effectif met une certaine pression chez les Rockets. Lors d'un entretien accordé à First Things First, le General Manager de Houston, Daryl Morey, a reconnu qu'il ressentait "une obligation" de gagner un titre NBA avec les deux hommes.

"D'un point de vue basket, au niveau de la pression, oui c'est énorme à Houston. Avec deux des plus grands joueurs de l'histoire de notre équipe, nous devons gagner ce titre.

Au final, James Harden va rester dans l'histoire comme l'un des meilleurs de ce sport. C'est une certitude pour moi. Et mon boulot est vraiment de l'aider au maximum.

Donc le fait que nous n'avons pas encore gagné, ça pèse forcément sur moi", a reconnu Daryl Morey.

Cette fin de saison à Disney va d'ailleurs représenter la dernière chance pour cette version des Rockets. En effet, on le sait, l'entraîneur Mike D'Antoni sera très certainement remercié dans l'hypothèse d'un échec. Et avec les années qui passent pour Harden et Westbrook, remporter une bague sera de plus en plus dur...