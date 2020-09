Bam Adebayo a réalisé une action défensive qui va rester dans l'histoire des Playoffs. Son contre sur Kemba Walker pour sceller la victoire du Miami Heat face aux Boston Celtics (117-114) sur ce Game 1 a été tout simplement incroyable. Mais avant ce geste défensif exceptionnel, les Floridiens avaient réussi à prendre le contrôle de ce match. Et comme souvent dans les moments chauds, Jimmy Butler a fait la différence pour son équipe.

Propre sans être omniprésent pendant la majorité de la partie, l'ancien des Chicago Bulls est sorti de sa boîte dans le 4ème quart-temps. Sur les 8 dernières minutes, il a compilé 5 points, 1 passe décisive, 1 rebond et 1 interception. Avec notamment un tir primé à 22 secondes de la fin pour prendre l'avantage. Mais dans la foulée, Kemba Walker a envoyé les deux équipes en prolongation.

Kemba Walker sérieusement agacé après le Game 1 face à Miami

De quoi stopper Jimmy Butler ? Absolument pas ! Le joueur de 31 ans a tout simplement inscrit le panier le plus important du match. Un and-one avec un drive sur la tête de Jayson Tatum à 12 secondes de la fin. Avec le contre d'Abebayo dans la foulée, Miami a ainsi fait la différence.

"Je pense que c'est mon boulot de nous aider à gagner des matches. Je dois le faire tout le temps, mais bien évidemment encore plus dans le 4ème quart-temps, encore plus en prolongation.

Et jusqu'à maintenant, le Heat a bien raison d'avoir confiance en lui !

