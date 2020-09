Kemba Walker sérieusement agacé après le Game 1 face à Miami

Au terme d'un Game 1 très accroché, le Miami Heat a pris le meilleur sur les Boston Celtics (117-114) la nuit dernière. Un match particulièrement serré avec un dénouement en prolongation. Et de son côté, Kemba Walker a du mal à digérer cette défaite.

Malgré ses 19 points et 6 passes décisives, le meneur des Celtics a été longtemps maladroit (6/19 aux tirs, 1/9 à longue distance). Il s'est bien rattrapé dans le money-time avec des tirs très forts dans le 4ème quart-temps puis en prolongation. Mais il n'a pas réussi à donner la victoire à Boston. Et devant les médias, l'ancien des Charlotte Hornets a assumé ses responsabilités.

"Pour être franc, je suis tout simplement terrible. Je ne peux pas dire grand-chose de plus, je me dois de me montrer meilleur que ça. Je dois faire mieux pour mon équipe, des deux côtés du parquet.

Sur le terrain, je dois prendre de meilleures décisions. Façon, d'une manière générale, je dois simplement mettre mes tirs. Nous devons absolument faire mieux", a ainsi insisté Kemba Walker, agacé.