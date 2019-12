Et si la première bombe de 2020 concernait les Minnesota Timberwolves et Karl-Anthony Towns ? Selon Ethan Strauss de The Athletic, le bruit court parmi les GM de la ligue que "KAT" serait mécontent et proche de demander son trade. Il se peut parfaitement que cette rumeur ait été disséminée par des équipes qui souhaiteraient justement que le pivot All-Star mette la pression sur ses dirigeants pour partir. L'intéressé était lui en costume et sur le banc pour soutenir ses camarades lors de la victoire de la nuit dernière face à Brooklyn. Malgré les résultats très décevants des Wolves depuis un mois, Karl-Anthony Towns n'a jamais affiché publiquement son mécontentement ou son envie de quitter la franchise qui l'a drafté.

Néanmoins, ceux qui veulent accorder du crédit à ces bruits de couloir seront intéressés par le nom de l'équipe la plus motivée pour passer à l'action selon les mêmes sources. Strauss indique que les Golden State Warriors, lancés sur un joli run après une entame de saison apocalyptique, aimeraient discuter avec Minnesota. Malgré les absences de Stephen Curry et Klay Thompson, les Warriors ne comptent à cette heure que deux victoires de moins que les Wolves et ont théoriquement de quoi monter un package plutôt solide autour, par exemple, de D'Angelo Russell et des picks.

Karl-Anthony Towns n'est pas le premier venu et est actuellement sous un contrat max. On imagine du coup que Minnesota réfléchira à deux fois avant de faire n'importe quoi à ce sujet. Drafté en première position en 2015, Towns tourne à 26.5 points et 11.7 rebonds de moyenne à 51.7% cette saison.

Les stats de Karl-Anthony Towns en 2019-2020