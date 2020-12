Les résultats de la nuit en NBA :

Sixers @ Pacers : 113-107

Heat @ Raptors : 117-105

Cavaliers @ Knicks : 83-119

Nets @ Celtics : 113-89

Bucks @ Pelicans : 113-127

Bulls @ Thunder : 105-103

Blazers @ Nuggets : 96-129

Lakers @ Suns : 114-113

Il y avait un choc aux allures de finale de conférence Est en NBA cette nuit avec ce Nets - Celtics. Qui plus est avec le premier retour de Kyrie Irving au TD Garden. Et ça s'est très bien passé pour les ouailles de Steve Nash. Kevin Durant monte doucement en température avec 25 pions en 29 minutes. Surtout, c'est ce groupe des Nets qui semble très cohérent et équilibré autour des deux stars. LeVert-Prince-Shamet-Allen-Green en 2e cinq, c'est très solide. Bref, au final, les Nets collent 25 points aux C's et annoncent la couleur pour cette saison.

KD and Kyrie are gonna be a problem in the East Durant: 25 PTS, 6 REB, 3 BLK Irving: 17 PTS, 7 REB, 5 AST Nets duo just getting started ♨️ pic.twitter.com/l4JZVFOKuT — Bleacher Report (@BleacherReport) December 19, 2020

Les Lakers ont eu la plus courte intersaison NBA de l'histoire. Et ça s'est vu en première mi-temps avec des Suns qui ont franchement déroulé, le tout sans Chris Paul, avec un écart qui a grimpé à +21. Puis Anthony Davis a mis la main sur la rencontre. On retiendra son énorme 6/7 de loin, avec des step-back sur sa droite comme sur sa gauche ! C'est sûr que s'il se met à faire ça, il va très rapidement devenir injouable. Néanmoins, c'est Quinn Cook, d'un floater, qui a donné la victoire aux Lakers 114-113. LeBron, lui, termine à un honorable 20-8-4 en 25 minutes.

35 points in three quarters. @AntDavis23 is ready for the regular season. pic.twitter.com/LTO4JwQwOW — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 19, 2020

Le carton du jour est pour l'ami Zion qui a profité de l'absence de Giannis à Milwaukee pour se régaler. 31 points à 12/22 et aucun panier en dehors de la raquette. Très en jambes, le bison de Louisiane est inarrêtable lorsqu'il s'approche du cercle. Et toujours ce fameux second saut extrêmement rapide pour choper ses propres rebonds. On en connait un qui veut se racheter de la saison passée.

Au passage, nouvelle défaite des Bucks qui en sont à 0-3. Mais après tout, la pré-saison NBA, c'est que pour les enfants.

Est-ce qu'on était prêt à voir les Knicks avoir pratiquement 50 pions d'avance dans un match NBA en 2020 ? Pas du tout. Quoique, c'est vrai que 2020... Enfin bon, il n'y a aucune blague là-dedans. 54-103, c'était bien le score entre NY et Cleveland à la fin du 3e QT. Quand une équipe est dégueulasse et que l'autre est à 15/29 à trois points, ça donne une belle fessée. Nouvelle mention pour Immanuel Quickley avec 22 pions et 5 passes à 7/12. De son côté, Mitchell Robinson termine à un ahurissant +46 !

On n'est pas encore tout à fait prêt à Portland. Sans Damian Lillard, les Blazers ont pris cher à Denver (-33) où MPJ s'est illustré avec 20 points et 9 rebonds, tout comme l'autre sophomore (enfin rookie sur le papier) Bol Bol (16 points-8 rebonds).

Sans Théo Malédon, OKC s'est écroulé en fin de match face aux Bulls. À +22, le Thunder a subi ce qu'ils ont fait subir aux autres la saison dernière. Une histoire de lancers, un succès de 2 points et Chicago qui termine sa pré-saison avec un bilan honorable de 3-1. A noter : ce joli dunk en contre-attaque de Darius Bazley qui a fait frémir Al Horford.

Darius Bazley’s dunk had Al Horford shook 😯 pic.twitter.com/K6na7Cnvir — Bleacher Report (@BleacherReport) December 19, 2020

Doc Rivers continue d'apprivoiser son nouvel effectif, cette fois-ci en battant les Pacers. Sans Joel Embiid. Mais c'est sous l'impulsion des remplaçants que Philly a renversé la rencontre en fin de troisième quart-temps. Le quatuor Milton-Bradley-Scott-Korkmaz termine en moyenne à +25 au plus/minus, alors que les titulaires à -11. La saison régulière va servir à peaufiner le tout, en attendant l'arrivée de James Harden dans les prochains jours ?

Vous ne connaissez pas KZ Okpala ? À vrai dire, nous non plus. Mais le jeune homme a terminé meilleur marqueur du Heat dans cette victoire 117-105 face à Toronto (ou Tampa Bay, au choix). 24 points pour le sophomore qui n'a disputé que 5 rencontres l'an passé. Le rookie Precious Achiuwa finit lui à un intéressant 15-13.