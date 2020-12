Depuis son arrivée en NBA, et même bien avant, nombreux sont ceux ayant pointé du doigt le poids de forme de Zion Williamson. S'il est un phénomène physique unique en terme de combinaison poids-puissance-explosivité-détente, ses 130kg posaient problème. Car il ne fait qu'1,98m et que ses genoux allaient être mis à rude épreuve sur une saison NBA.

Premier hic l'an passé avec cette opération du ménisque qui a contraint les Pelicans à le gérer tout au long de l'année. Au point de faire naître une vraie frustration chez le #1 de la Draft 2019. Mais le principal intéressé a récemment expliqué qu'il avait appris de cette première saison et qu'il se sentait bien mieux physiquement.

On voit sur ses premières prestations en pré-saison que Zion a faim. Sa sortie à 31 points la nuit dernière le prouve. Il attaque, agresse sans cesse. Le tout sans aucune restriction de temps de jeu. La bête est libérée, affûtée. Et à en croire ESPN, cette belle forme n'est que le résultat d'un travail sur lui-même effectué durant cette intersaison.

Le média affirme que depuis son dernier match dans la bulle, donc au mois d'août, Zion Williamson a perdu environ 25 pounds, soit 11kg. ESPN précise bien que le buffle s'était laissé aller au moment de l'interruption de la saison en mars dernier, et que cet excédent a donc été totalement perdu. Et même plus encore puisqu'il affiche un poids inférieur à celui du training camp de 2019.

Il lui reste toutefois à s'affiner encore un peu pour pouvoir exploiter pleinement son potentiel.

Zion Williamson prêt à tout casser cette saison