Kyrie Irving fait le buzz… en purifiant le TD Garden !

Kyrie Irving s'impose définitivement comme un joueur avec une personnalité unique en NBA. Parfois pointé du doigt pour ses avis tranchés ou son attitude, le meneur des Brooklyn Nets a encore fait parler de lui la nuit dernière. Pour son retour sur le parquet de son ancienne équipe, les Boston Celtics, le natif de Melbourne a pratiqué un drôle de rituel.

Avant le match, remporté par son équipe (113-89), Irving a tout simplement purifié le TD Garden lors de son échauffement. En réalisant le tour du terrain, le joueur de 28 ans a fait brûler de la sauge. Une pratique héritée de la part de ses ancêtres, les Sioux. Et bien évidemment, cette "cérémonie" a provoqué un buzz sur les réseaux sociaux.

Au terme de cette rencontre, Irving a expliqué cette initiative.

"Il s'agit d'une pratique de nombreuses tribus indigènes. Pouvoir brûler de la sauge, nettoyer l'énergie et ainsi s'assurer que nous sommes tous à l'équilibre. Quand nous arrivons dans ce métier, quand nous arrivons dans un lieu, ce n'est pas quelque chose que je ne fais pas à la maison. Je l'ai fait sur le dernier match, et je compte bien le faire à presque tous les matches à l'extérieur si l'équipe adverse me le permet. Mais c'est plus ou mois pour nous permettre de rester connecté, de nous sentir bien à l'idée de travailler. De nous sentir en sécurité par rapport à nos ancêtres. Je ne vais pas apporter trop de spiritualité au basket, mais cela fait partie de ma culture d'origine", a confié Kyrie Irving pour ESPN.

En tout cas, ce rituel n'était pas lié à son retour à Boston, un peu plus d'un an après un départ mouvementé. Et son attitude n'a d'ailleurs choqué personne au sein de son équipe. Cette purification du TD a fonctionné pour Kyrie Irving. 17 points, 7 rebonds et 5 passes en 28 minutes pour le meneur avec donc la victoire.