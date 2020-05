Avec la diffusion du documentaire The Last Dance, on en apprend encore un peu plus sur Michael Jordan. Et dans les épisodes, la mentalité de l'ancien joueur des Chicago Bulls, prêt à tout pour gagner, est nettement visible. Ex-coéquipier de His Airness, Dennis Rodman a ainsi profité de l'occasion pour souligner une différence majeure entre MJ et LeBron James : cet état d'esprit de tueur. Une sortie peu appréciée par Kendrick Perkins, ancien partenaire du King aux Cleveland Cavaliers.

"Vous vous souvenez tous de la lettre écrite par Dan Gilbert au sujet de LeBron James après son premier départ de Cleveland. Et LeBron est quand même revenu pour remporter le premier titre de l'histoire pour l'état de l'Ohio. Et vous osez donc parler de sa force mentale ? Continuez...", a ainsi déploré Kendrick Perkins sur le réseau social Twitter.

L'actuel ailier des Los Angeles Lakers appréciera forcément le soutien de l'ex-intérieur. Dans tous les cas, pour atteindre un tel niveau, surtout dans un milieu aussi concurrentiel que la NBA, il faut avoir les nerfs solides. Michael Jordan était-il spécial au niveau de cette mentalité extrêmement compétitive ? Bien sûr, tout comme un Kobe Bryant. Faut-il pour autant dénigrer la force mentale de LeBron James ? On a tendance à aller dans le sens de Perkins et de penser que non.