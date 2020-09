Pour Kevin Garnett, la bulle aurait été impossible à son époque : « Nous étions des bonhommes ! »

Pour le podcast de Complex, Kevin Garnett a été invité à donner son avis sur la NBA version Disney. Comme tout le monde le sait, face à la crise sanitaire liée au Covid-19, la NBA a décidé de terminer la saison dans une bulle. Et jusqu'à maintenant, il s'agit d'une véritable réussite avec aucun cas positif et un spectacle d'une bonne qualité.

Sans critiquer ce dispositif, qui semblait être la seule solution envisageable, l'ancien intérieur des Boston Celtics a estimé que cette bulle était seulement possible dans la NBA actuelle. A son époque, Kevin Garnett estime que la Ligue n'aurait pas pu gérer les joueurs de sa génération.

Kevin Garnett : Retour vers le futur

Bon, y'a un côté un peu exagéré dans les propos de Kevin Garnett et un côté "c'était mieux avant", mais force est de reconnaître que, effectivement, à son époque (il y a 10, 20 ans environ), la ligue était un peu moins politiquement correcte, un peu moins policée.

En effet, les joueurs de franchises différentes étaient beaucoup moins amis à cette époque. Ils ne se fréquentaient que très peu en dehors de la saison, ne s'entrainaient que rarement ensemble. Et si c'était le cas, c'était là encore très compétitif. Etait-ce mieux pour autant ? C'était simplement différent. Quoi qu'il en soit, on peut s'accorder sur une chose : avec son très fort caractère et son vocabulaire fleuri, Kevin Garnett aurait sûrement donné quelques sueurs froides aux diffuseurs américains, ainsi qu'à la NBA...

"We could NEVER play in the bubble... you know how much I'll be screaming 'get that sh*t out of here'... players walking around naked, balls swinging..."

KG said his generation couldn't do a bubble. 💀

EPISODE: https://t.co/gq3yj65s1U pic.twitter.com/W9B5a5lfhy

— Complex Sports (@ComplexSports) September 22, 2020