Dudley balance : Les Lakers se sont bien marrés en voyant les Clippers se planter

Le karma ne peut plus rattraper les Los Angeles Lakers, champions NBA depuis dimanche. Jared Dudley a donc tout loisir de se moquer d'autres équipes. Au hasard, les Los Angeles Clippers, qui voulaient être califes à la place des califes et ont été boutés hors des playoffs dès les demi-finales par les Nuggets. Lors de son passage dans le podcast de Bill Simmons chez The Ringer, Dudley a raconté la manière dont les Lakers ont vécu les déboires de leurs voisins et supposés rivaux de L.A. dans la bulle de Disney World.

"On s'est marrés, mais dans le sens où on n'y croyait pas. On pensait vraiment qu'ils allaient gagner le match 7 contre Denver. Il n'y avait pas moyen qu'ils perdent. Notre état d'esprit, ça a toujours été : 'Il faut qu'on batte les Clippers'. On voulait les jouer et ils voulaient nous jouer aussi. Il y avait eu du trashtalk avec Patrick Beverley, Playoff P qui disait qu'il était le meilleur... Il y avait aussi la pub de Kawhi avec une couronne. On voyait l'affiche tous les jours en allant à l'entraînement. Le monde voulait cet affrontement et avait choisi les Clippers. On avait hâte aussi. C'est fou que Paul George ait shooté sur le côté de la planche, que Kawhi n'ait pas fait mieux... Ces gars ne voulaient pas être dans la bulle. Je ne les en blâme pas".

Tout le monde imaginait déjà la finale de Conférence entre les Lakers et les Clippers, c'est vrai. Mais en termes de niveau de jeu, notamment par rapport à ce qu'ont fait les Nuggets, Doc Rivers et ses joueurs ne méritaient pas d'y aller plus que Denver.

Doc Rivers est parti et les Clippers vont tenter de se rattraper de ce rendez-vous manqué en 2021. A un moment, il est vrai que ce serait quand même sympa que les chemins des deux teams de L.A. se croisent en playoffs.