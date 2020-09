Les hommes ne sont pas tous égaux. Les joueurs NBA non plus. Même ceux dans la bulle. Tous retranchés sur le campus Disney d’Orlando, privés de leurs proches avant la fin du premier tour des playoffs et coincés sur place aussi longtemps que leur équipe est en course. Mais certainement pas logés à la même enseigne. LeBron James ne pourra pas dire le contraire. Le King occupe une suite royale dans l’un des hôtels de luxe réquisitionnés par la ligue. Petit tour de chambre en images.

Si l’on compare ces images avec les vidéos prises par Evan Fournier et d’autres joueurs NBA à leur arrivée à Orlando, on est quand même sur deux standards complètement différents. Alors peut-on penser que c’est logique ? C’est l’une des plus grandes superstars du championnat et on peut comprendre le traitement de faveur. La NBA a besoin de LeBron James dans la bulle. On ne sait pas non plus si c’est lui qui a demandé à obtenir une suite ou si elle lui a été proposée.

On peut aussi penser qu’il n’est pas le seul à disposer d’une telle chambre à Disney. Mais même en respectant le raisonnement, on est quand même gonflé de voir que tous les joueurs ne sont pas traités sur un même pied d'égalité et que certaines stars sont favorisées à ce point.

LeBron James, un nouveau record en playoffs pour gonfler sa Legacy