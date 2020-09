LeBron James, un nouveau record en playoffs pour gonfler sa Legacy

C’est fait. LeBron James est seul au monde. Seul dans son monde. Seul en tête du classement des joueurs ayant gagné le plus grand nombre de matches en playoffs. 162 pour le natif d’Akron. Un de plus que Derek Fisher. En l’emportant contre les Houston Rockets (112-102) cette nuit, les Los Angeles Lakers ont offert à leur superstar un nouvel accomplissement.

En réalité, le King a tout fait pour aller le chercher lui-même. 29 de ses 36 points ont été inscrits en première période. Un joueur déterminé d’entrée. Sans doute pas pour le record mais plutôt pour se rapprocher petit à petit de la qualification pour les finales de Conférence. En finissant avec 36-7-5 en plus de ses 4 blocks, il a même réalisé une performance plus vue en playoffs par un joueur des Lakers depuis Shaquille O’Neal en mai 2000.

LeBron James (36 PTS/7 REB/5 AST/4 BLK tonight) becomes the first @Lakers player to have at least 35 points, 5 rebounds, 5 assists, 4 blocks in a playoff game since Shaquille O'Neal in May 2000. @EliasSports pic.twitter.com/EclNLFiPQq — NBA.com/Stats (@nbastats) September 9, 2020

LeBron James a donc gagné 162 des 247 matches qu’il a disputés en playoffs depuis le début de sa carrière. Soit 65% de victoires. C’est mieux que Derek Fisher et son 62% (161 sur 259) ou même que Tim Duncan (157 sur 251, 62%), le troisième du classement. Un nouveau record et un nouvel argument de poids pour les partisans de la superstar de Los Angeles. Sa Legacy est de plus en plus lourde. Il faut maintenant deux victoires de plus pour atteindre les finales de Conférence.