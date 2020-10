LeBron James : « ils nous ont frappé en pleine face ! »

Les Los Angeles Lakers ont facilement remporté le Game 1 des Finales NBA face au Miami Heat (116-98). LeBron James et ses partenaires ont parfaitement géré les débats, avec le trou crée dès le deuxième quart-temps.

Pourtant, l'entame de la partie a été particulièrement difficile pour les Angelenos. Pendant 6 minutes et 30 secondes, les Floridiens ont récité leur basket. Une grosse défense et surtout une attaque collective très fluide.

Sur cette entame de match, le Heat a vraiment joué son jeu pour bousculer les Lakers. Face à l'avance prise (+13) par les troupes d'Erik Spoelstra, Frank Vogel n'a pas hésité à prendre deux temps-morts à la suite. Une bonne inspiration pour le coach de Los Angeles, qui a relancé ses joueurs. Sur la fin de ce premier quart-temps, les Lakers ont ainsi collé un 21-5 au Heat pour prendre la tête.

"On avait besoin de sentir à quel point Miami joue dur. Ils nous ont frappé en pleine face et on l'a bien senti... A partir de ce moment, où il y avait 23-10, nous avons commencé à jouer à notre vrai niveau. Vous pouvez parfois apprendre tellement plus d'une victoire par rapport à une défaite. J'ai hâte d'être demain pour regarder ensemble ce match et voir ce que nous pouvons améliorer", a confié LeBron James face à la presse.

LeBron James qui gagne un game 1 en Finales, c’est rarissime et pas forcément bon signe

Les Lakers ont eu besoin de ce début de match difficile pour mieux se réveiller. Et malheureusement pour le Heat, ce réveil a été terrible ! En plus d'avoir la poisse avec les blessures de Goran Dragic et de Bam Adebayo, Miami a été totalement dépassé par les événements face à une équipe de Los Angeles bien plus incisive. Sur la suite de la série, c'est au tour du Heat de se réveiller...