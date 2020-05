« Lorsque LeBron et Wade se sont moqués de Dirk Nowitzki, ils nous ont offert le titre »

Pour Caron Butler, le fait que LeBron et Wade se soient moqués de Dirk et une supposée maladie lors des Finals 2011 a contribué à leur perte.

2011 a été le théâtre d'une des plus grosses surprises de l'histoire des Finals. Parce que Dallas ne pouvait pas empêcher le premier sacre du LeBron James, parti rejoindre ses potes Dwyane Wade et Chris Bosh à Miami. Parce que Dallas était un peu la surprise des playoffs. Miami avait largement les faveurs des pronostics. Dallas avait ceux du peuple.

Le Heat et le King étaient détestés partout aux Etats-Unis, si bien que tout le monde voulait voir la chute du méchant. Emmenés par un Dirk Nowitzki au sommet de son art, les Texans ont arraché la décision au bout de six rencontres. Un des plus grands upsets de la carrière de LeBron James.

Le Game 2 a sûrement été la clé de cette finale, avec ce come-back des Mavs, menés de 15 points à 7 minutes de la fin. Sans ça, ils auraient été menés 2-0. Mais pour Caron Butler, il y a eu un autre moment clé, sans doute moins connu et plus sous-estimé, juste avant le Game 5. Dans les travées de l'American Airlines Center, on y voit LeBron et Wade, t-shirt sur la bouche, morts de rire. Il s'agissait d'une moquerie adressée à Dirk Nowitzki, malade pendant le Game 4. Sauf que les deux stars du Heat voyaient de l'exagération dans l'attitude de l'Allemand.

"Quand Dirk a été malade... je n'oublierai jamais qu'un ami a été moqué par LeBron et Dwyane. On a vu la vidéo où ils toussaient et riaient de la situation. Quand Dirk a eu vent que les gens pensaient qu'il n'était pas prêt pour ce moment, il s'est hissé à un tout autre niveau", explique-t-il.

"Je savais qu'il y aurait une réaction à Dallas. Le moment où ça s'est produit, j'ai vu sa détermination. Je me suis dit 'c'est gagné, il nous ont donné le titre.'"

Par la suite, les Mavericks gagneront le Game 5 avec 29 points de Nowitzki. Plus maladroit en première mi-temps du Game 6 (1-13), il s'est ensuite réveillé en quatrième quart (10 points à 5/8) pour offrir le premier titre de l'histoire de la franchise. L'histoire ne dit pas si Wade et LeBron avaient le même sourire qu'avant le Game 5 ce soir-là... Peut-être un petit rire jaune.

LeBron James et Dwyane Wade se moquant de Dirk Nowitzki