La révélation choquante de Terry Rozier à propos de Michael Jordan

Cette génération n’a pas grandi avec Michael Jordan. Et c’est sans doute aussi dans le but d’éduquer les plus jeunes – et de s’assurer le statut de meilleur joueur de tous les temps à leurs yeux – que « His Airness » a accepté que le documentaire « The Last Dance » soit finalement diffusé. Si la plupart des passionnés de basket connaissait la légende et ses grands exploits, nombreux sont ceux qui ont finalement découvert MJ à travers les images. Parfois même des basketteurs pros ! Comme Terry Rozier par exemple.

Le jeune meneur savait qui était Michael Jordan mais il n’avait visiblement pas conscience des exploits du numéro 23 des Chicago Bulls.

« J’ai appris tellement de choses en regardant le documentaire. Honnêtement, je ne savais même pas qu’il avait gagné trois titres de suite… il fallait vraiment être spécial pour réussir quelque chose comme ça dans cette ligue. »

Wow. C’est très courageux de la part de Terry Rozier d’admettre ça. Mais quand même. Quand même. Le manque de culture basket est assez inquiétant sur cet exemple précis. En plus il joue pour les Charlotte Hornets, MJ est son employeur !

Au final, ça permet de rappeler que les joueurs pros ne connaissent pas toujours très bien l’Histoire de leur sport. Voire quasiment pas du tout. Comme quoi on peut aimer jouer au basket, être très doué pour ça, sans pour autant s’y intéresser au-delà du terrain.