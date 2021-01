Les Knicks ouvrent le MLK Day avec une victoire contre le Magic

Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Knicks : 84-91

Les Knicks encore une fois sérieux

- Deuxième victoire de suite pour les New York Knicks. Les hommes de Manhattan ont battu le Orlando Magic en ouverture de ce Martin Luther King Day, dans un match marqué par la maladresse des deux formations : 33% de réussite pour le Magic et 35% pour les Knicks. Mais bon, au moins, dans leur malheur, les deux équipes nous ont au moins offert un money time serré et disputé.

- Belle prestation de RJ Barrett, auteur de 22 points et 10 rebonds, ainsi que de Julius Randle, flashé à 21 points et 17 prises. Les deux stars des Knicks ont aussi chacune inscrit un panier décisif dans la dernière minute de la partie.

- La rookie connection a encore bien fonctionné aux Knicks

That rookie connection getting better every day 🔥 pic.twitter.com/jA3vlAmmPl — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 18, 2021

- En face, on a vu Aaron Gordon et Nikola Vucevic se démener autant que possible pour essayer de remettre les Floridiens dans le match malgré l'absence de plusieurs cadres (Markelle Fultz, Jonathan Isaac, Evan Fournier). Menés tout au long de la partie, ils sont revenus dans le quatrième quart temps et sont même brièvement repassés devant sans pour autant garder la tête. Gordon a frôlé le triple-double (18 pts, 17 rbds, 9 pds) mais en perdant des ballons importants et en manquant ses deux dernières tentatives derrière l'arc.

- Et pourtant James Ennis a tout donné...