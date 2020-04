Voici une nouvelle liste de matches NBA, FIBA et NCAA à vivre ou à revivre avec Kobe Bryant, LeBron James, Michael Jordan, Luka Doncic et bien d'autres...

Dream Team Vs Croatie - Jeux Olympique 1992

Ne vous y trompez pas, ce n’est pas la finale des JO 92 mais un match du premier tour. Ça n’enlève absolument rien au bonheur qu’on éprouve en revoyant la machine de guerre américaine face aux géniaux Croates de Drazen Petrovic, Toni Kukoc and co. Team USA l’a évidemment emporté, mais le match regorge de belles phases de jeu. Spoiler alert : A 1:10:48, Toni Kukoc lâche une passe extrêmement douce pour sortir un peu du match cauchemardesque que lui ont fait vivre Michael Jordan et Scottie Pippen en guise de bienvenue à Chicago…

Sixers vs Bulls, 1997, saison régulière

On se souvient généralement de ce match pour le magnifique cross qu’Allen Iverson a rentré face à Michael Jordan. Au-delà de ça et malgré la défaite des Sixers face aux Bulls, celui qui n’était pas encore « The Answer » mais un rookie déjà époustouflant, a claqué 37 points à 15/23 face à son joueur préféré.

UNLV Vs Duke - Finale du Tournoi NCAA 1990

Une démonstration folle de la bande à Jerry Tarkanian (RIP) face à celle de Coach K. Jamais une équipe n’aura gagné une finale universitaire sur un tel écart. Dans les rangs des Running Rebels, Larry Johnson, Greg Anthony et Stacey Augmon, contre les Blue Devils de Christian Laettner, Bobby Hurley et le futur Bleu Crawford Palmer.

Dream Team Vs Angola - Jeux Olympiques 1992

« I don't know anything about Angola, but Angola's in trouble. » Cette phrase culte de Charles Barkley a précédé cette rencontre qu’on vous propose de regarder. Disons que Chuck avait raison de prévenir le premier adversaire de la Dream Team aux JO 92. Barkley et Karl Malone se sont particulièrement amusés pendant que Chuck Daly a fait tourner le reste de l’équipe à la cool. On se répète, mais tous les matches de Team USA, même les raclées, se regardent très, très bien, même 28 ans après.

Finale NCAA 2006 : Florida Vs UCLA

Le premier des deux titres de Florida avec un Joakim Noah magnifique (16 points, 9 rebonds et 6 contres) et élu MVP de cette finale contre le UCLA d’Arron Afflalo, Luc Mbah a Moute et Jordan Farmar. L’occasion de revoir la hargne de « Jooks » et sa connivence avec ses partenaires de back to back, Al Horford et Corey Brewer, le tout coaché par l’actuel entraîneur d’OKC Billy Donovan.

USA Vs Spain féminines - Finale des Jeux Olympiques 2016

L’avantage pour Team USA chez les filles, c’est de toujours réussir à monter une sorte de Dream Team à chaque grosse compétition internationale. La progression des autres nations est réelle, mais il existe toujours une formidable classe d’écart. En 2016, face à l’Espagne de la géniale Alba Torrens en finale, les Américaines ont montré leur supériorité avec un roster de rêve où figuraient des légendes comme Diana Taurasi, Sue Bird et Lindsay Whalen, mais aussi des superstars un peu plus jeunes comme Maya Moore, Elena Delle Donne ou Brittney Griner. Spectaculaires et intouchables.

USA Vs Serbie - Finale Coupe du monde 2014

On reste sur Team USA, mais cette fois chez les garçons, lors de la Coupe du monde 2014. On n’est pas exactement sur la Dream Team, mais le roster monté par Coach K est plus que séduisant : Kyrie Irving (MVP du tournoi), Stephen Curry, Anthony Davis, James Harden, Klay Thompson ou encore Derrick Rose… De quoi envoyer du feu d’artifices. L’adversaire qui est proposé en finale, la redoutable Serbie du mage Milos Teodosic, vaut aussi le détour et même si l’issue ne faisait guère de doute, le spectacle est plaisant.

Miami vs Cleveland - saison régulière 2006

Nous sommes en avril 2006 et voilà un thriller dans les règles de l’art, avec un duel magnifique entre LeBron James et Dwyane Wade, quatre ans avant l’aventure commune à Miami. Le « King » (47 points, 12 rebonds et 9 passes) et « Flash » (44 points, 9 passes et 8 rebonds), quelques semaines avant le premier sacre de sa carrière contre les Mavs, s’en donnent à cœur joie pour un affrontement épique.

UConn Vs Duke - Finale NCAA 1999

Quel upset ! Duke restait sur 32 victoires de suite avec une équipe bien lourde articulée autour du trio Elton Brand-Shane Battier-Corey Maggette, au moment d’affronter UConn, encore jamais couronné dans le championnat NCAA. Chez les Huskies, un homme surnage : Richard Hamilton, pas encore masqué, et pas encore conscient qu’il sera champion NBA cinq ans plus tard avec les Pistons.

Charlotte vs Phoenix - Saison régulière 2008

On l’oublie parfois, mais Chris Paul à New Orleans, c’était quelque chose d’assez fou. Face aux Suns, CP3 (42 points, 9 passes et 8 rebonds) va livrer une bataille mémorable avec le double MVP Steve Nash jusqu’en double prolongation. C’est aussi l’occasion de revoir des joueurs comme David West, Peja Stojakovic, Amar’e Stoudemire, Grant Hill ou… Boris Diaw époque Phoenix !

Euro 2017 : Espagne Vs Slovénie

Pendant que les “experts” US cherchaient toujours à savoir si un mec qui venait de devenir le plus jeune MVP de l’histoire de l’Euroleague avait affronté une compétition meilleure que celle de ses camarades sortis de NCAA (« Seriously? » *voix de Jerry Seinfeld*), Luka Doncic frisait le triple-double en demi-finale de l’Euro face à l’Espagne. L’histoire était en marche.

24/02/1998 : Le premier face à face entre Kevin Garnett et Tim Duncan

Kevin Garnett et Tim Duncan se sont affrontés toute leur carrière en se détestant de façon plus ou moins ouverte. Le respect mutuel a toujours été là, clairement, mais l’amour réciproque très, très moyennement. Voici un petit flashback qui nous ramène à leur première confrontation.

Série spéciale 60’s

Rares sont les joueurs à avoir effacé un jour la barre mythique des 60 points. Voici quatre perf d’exceptions signées par des Hall-Of-Famers.

Les 62 points de Tracy McGrady

Les 65 points de Kobe Bryant

Les 60 points d’Allen Iverson

Les 61 points de LeBron James