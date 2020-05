Pour Rodman, LeBron et KD peuvent remercier Scottie Pippen

C'est un peu la guéguerre entre l'ancienne et la nouvelle génération. Pour les anciens, la plupart des joueurs NBA actuels n'auraient pas leur place dans les années 80 ou 90. Du moins, ils ne domineraient pas autant. Pourquoi ? Parce que la ligue a changé, les règles aussi, et qu'elle n'est plus aussi physique qu'avant.

Le jeu est aujourd'hui basé sur le tir longue distance, le spacing et l'attaque. Loin des années Bad Boys où le "No Blood, no foul", repris ensuite pas les Knicks, était à la mode. Un éternel débat sans fin qui ne pourra jamais être tranché avec certitude. Mais qu'importe, chacun donne son avis. Dennis Rodman est le dernier en date. Invité à parler de Scottie Pippen, il s'est également mouillé sur la place qu'occuperait LeBron James dans la hiérarchie des 90's.

"Pippen a révolutionné la position de point forward. Tous les joueurs actuels devraient remercier Scottie Pippen. Des gars comme Kevin Durant devraient dire 'wow, regarde ce que tu as fait pour nous'. Il pouvait dribbler, shooter, défendre, prendre des rebonds.

Si LeBron James avait joué à notre époque, je dirais que Scottie aurait été le 2e meilleur joueur derrière Michael Jordan."

Une nouvelle fois, il est toujours compliqué d'analyser ce genre de déclarations. Dennis Rodman parle-t-il en talent pur ? Dit-il que Scottie Pippen a été un modèle pour une génération qui ne serait pas la même sans lui aujourd'hui ? Reste que LeBron James a toujours répondu présent alors qu'il a été au centre des attentions médiatiques, et ce depuis ses années lycée. Avec la pression qui va avec. Ce que Pippen n'a connu réellement que lorsque MJ avait pris sa première retraite. Mais il va s'en dire que Scottie Pippen a certainement en grande partie fait évoluer le poste de small forward et qu'il était le premier grand point forward de l'histoire.