C.J. McCollum estime qu'un tiers des joueurs NBA dépensent l'intégralité de leur salaire chaque mois et que certains d'entre eux pourraient être mis à mal pendant la crise.

Les propriétaires des franchises NBA aimeraient faire jouer une clause du CBA pour diminuer les salaires de leurs joueurs tant qu'il n'y aura pas de matches. Selon C.J. McCollum, cela pourrait sérieusement impacter la vie de certains athlètes. Il a détaillé son raisonnement lors d'un entretien avec Jay Williams.

"Je pense que de nombreux gars vont souffrir, notamment ceux qui sont au minium ou ceux qui n'ont pas établi leur budget correctement et qui ne s'attendaient pas à ça. Peut-être qu'ils ont prêté de l'argent à quelqu'un ou qu'ils ont donné de l'argent à leur famille. Certains assument plusieurs personnes financièrement. Je dirai que sur 450 joueurs, 150 vivent de fiches de paie en fiches de paie", remarque l'arrière des Portland Trail Blazers.

Les joueurs NBA gagnent des millions. Mais ils dépensent aussi des millions. La plupart deviennent très riches du jour au lendemain à leur arrivée dans la ligue. Même s'il y a de plus en plus de programmes pour les aider à gérer leur argent, plusieurs d'entre eux ont des difficultés à mettre vraiment de côté. On l'a vu pendant le lockout ou certains basketteurs se retrouvaient à prendre d'autres boulots en attendant. Sans compter sur tous ceux qui, comme le dit McCollum, font vivre plusieurs personnes à leur charge. Pour ceux là, même une baisse sur un salaire qui se compte en million a un impact.