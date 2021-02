Stephen Curry ne fait pas le même sport que nous, épisode 567

Dire que Stephen Curry est chaud en ce moment est un euphémisme. On parle quotidiennement du niveau énorme du meneur des Golden State Warriors, clairement relancé dans la course au MVP.

Curry vient de sortir quatre matches à 30 points ou plus et un 17e match en carrière avec 10 paniers à 3 points ou plus.

Mais là où on sent que la confiance du Baby-Faced Assassin est à son top, c'est quand on le voit tenter et réussir des facéties pendant ou en marge des matches.

Stephen Curry rentre un tir acrobatique complètement dingue, les Spurs dépités !

Son panier fantastique en changeant de main lors du dernier match était un move jordanesque. Cette fois, c'est en balançant le ballon nonchalamment vers le panier sur la dernière possession du match contre Orlando que Stephen Curry fait mouche.

Si pour le commun des mortels on aurait parlé de coup de chance, la probabilité pour que Curry réussisse ce geste fréquemment est quand même élevée...

some nights you just got itpic.twitter.com/ZCsOBg0Z3H — Rob Perez (@WorldWideWob) February 12, 2021

Les visages des joueurs du Magic sont un peu moins dégoûtés que ceux des joueurs des Spurs deux jours plus tôt. Mais on voit quand même que les types se disent : "Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?!"

Stephen Curry plus fort que lors de ses saisons MVP ?