Stephen Curry ne s’est jamais senti aussi fort !

Stephen Curry réalise des performances exceptionnelles. Avec les difficultés des Golden State Warriors en début de saison, le meneur de jeu a souvent été obligé de sortir le grand jeu. Et au fil des semaines, le double MVP de la NBA a commencé à gagner en rythme.

Encore la nuit dernière, il a réalisé une performance XXL. 32 points, 4 rebonds et 2 passes décisives pour venir à bout des San Antonio Spurs (114-91). Avec notamment un tir réussi absolument fou. Dans une excellente forme, Curry a même osé une confidence : il n'a jamais eu l'impression d'être aussi fort.

"Je suis reconnaissant d'être en bonne santé après l'an dernier. Et bien évidemment, avec notre début de saison, les commentaires ont commencé... mais j'ai travaillé comme un fou durant l'intersaison pour revenir. Et je suis juste heureux de jouer tous les soirs.

Je me sens fort, en rythme et avec un contrôle ultime sur le jeu. Mes tirs sont précis. Peu importe la victoire ou la défaite, notre confiance augmente et je sens l'équipe de plus en plus à l'aise.

Personnellement, je ne me suis jamais senti aussi fort. J'ai énormément d'énergie, je sers bien les gars et je réalise les bonnes actions. J'ai de bonnes sensations actuellement", a commenté Stephen Curry pour ESPN.