Stephen Curry rentre un tir acrobatique complètement dingue, les Spurs dépités !

Il y a des choses dans ce monde qui ne s’explique pas. Donc si quelqu’un comprend comment Stephen Curry a rentré ce tir, nous sommes prêts à écouter son explication. Le meneur des Golden State Warriors fait des miracles chaque soir, ballon en main, sur les parquets NBA. Avec un nouvel exemple hier soir. Ce panier acrobatique au milieu de la défense des San Antonio Spurs.

Every defender’s reaction when trying to guard Steph 😂 pic.twitter.com/RoIhecugJN

Sous plusieurs angles, ça donne ça.

Steph flips it up at the last second... AND IT FALLS! 😱🤯

12 PTS for Curry in Q1 on NBA LP pic.twitter.com/Ccjz5XUkTt

— NBA (@NBA) February 10, 2021