FAIL : La grosse boulette de Draymond Green qui a coûté le match aux Warriors

Mais… mais ??? Que s’est-il passé dans la tête de Draymond Green hier soir ? L’intérieur All-Star des Golden State Warriors a pris une décision qui a coûté chère à son équipe.

Si son QI basket est impressionnant, et son impact souvent sous-estimé, on l’a connu tout de même bien plus inspiré que lors de cette dernière possession contre les San Antonio Spurs hier soir.

Alors qu’il restait 8 secondes à jouer, les Warriors disposaient d’une remise en jeu dans le camp adverse. Green a été servi et… il a bazardé la balle en envoyant un parpaing monumental contre le haut de la planche en première intention.

Bon, il semble clair que le joueur de 30 ans pensait que les éperons feraient immédiatement faute sur lui. Alors il a anticipé en balançant un semblant de tir à trois-points en espérant obtenir trois lancers-francs pour égaliser (sachant qu’il avait raté les deux seuls tentés jusqu’à ce moment du match). Sauf que les Texans ne l’ont pas touché. Et ça donne ce tir comique. Shaqtin A Fool.

“The smartest dumb play in history... Very smart play that ended up being dumb as hell.”

