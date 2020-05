Trae Young a kiffé la réaction de Trevor Ariza après son fameux petit pont

Le 1er mars dernier, les Atlanta Hawks ont dominé les Portland Trail Blazers (129-117). A l'occasion du troisième quart-temps de ce match, un incident a eu lieu. En effet, après un petit pont de Trae Young sur Trevor Ariza, le vétéran s'est vengé en lui fermant le passage "à l'ancienne".

Sanctionné d'une faute flagrante de niveau 1, l'ancien joueur des Los Angeles Lakers a ensuite fait comprendre qu'il n'était pas du genre à accepter un tel geste. De son côté, Trae Young ne s'est pas laissé faire et a même écopé d'une technique quelques secondes plus tard à cause de son chambrage. Lors de son passage dans le podcast All The Smoke, le talent de 21 ans a accepté de revenir sur cette brouille.

"Les gens me regardent et pensent que je suis seulement dans l'amusement, que je suis soft. Mais sur le parquet, je suis un vrai chien. Oh que oui je suis physique ! Si quelqu'un me met un petit pont, dans un match, je ne vais pas laisser ça passer. Je vais probablement faire comme Trevor.

Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent (sur cet incident, ndlr), mais j'ai adoré ça. L'action suivante, pour être franc, j'avais l'impression d'être au parc", a souligné Trae Young.

Autant dire que Trae Young n'en veut pas à Trevor Ariza. Au contraire, le jeune homme a adoré cette mentalité. Et dans tous les cas, il a déjà prévenu ses futurs adversaires...