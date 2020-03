Un débat un peu superflu s'est installé ces derniers jours en NBA. Trae Young manque-t-il de respect à ses adversaires en leur passant fréquemment des petits ponts ? On va faire court. Le meneur des Hawks fait bien ce qu'il veut et personne ne lui reprochera de vouloir tenter ces gestes compliqués et spectaculaires tant que ce n'est pas pénalisant pour son équipe. Atlanta a bien d'autres problèmes à régler et le jeune All-Star leur évite clairement le ridicule cette saison avec des performances époustouflantes.

De même, Trevor Ariza a aussi parfaitement le droit de ne pas être enchanté à l'idée de voir un sophomore tenter et réussir ce move sur lui. Et s'il dépasse les limites au niveau de l'intensité de sa faute ou de sa réaction après coup, les arbitres sont là pour sanctionner de manière appropriée..

Trae Young a répondu aux critiques sur l'insolence qui caractérise parfois son jeu (et dont on se réjouit forcément un peu en tant qu'observateurs neutres). Ne comptez pas sur lui pour arrêter de tenter des choses un peu différentes et audacieuses sur le terrain.

"Je joue comme ça. Ce n'est pas pour me la raconter, c'est du flair, de l'excitation. C'est le basket. Du divertissement... Je ne vais pas être sérieux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On a le droit de sourire, de prendre du plaisir. On peut interagir avec la foule et faire tout ce que l'on veut du moment qu'on y prend plaisir. C'est mon point de vue", a confié Trae Young pour The Athletic.

Sur Twitter, Young a ajouté une petite note taquine à l'intention de ses adversaires.

"Ça (les petits ponts) fait partie de mon jeu depuis toujours. Pourquoi est-ce que j'arrêterais maintenant ? Vous avez juste à fermer vos jambes".

Cette saison, Trae Young tourne à 29.6 points et 9.3 passes de moyenne. Sans doute aurait-il aimé afficher des chiffres moins ronflants en échange d'un parcours plus conforme à ce que pouvaient espérer les Atlanta Hawks après les promesses entrevues la saison dernière. Les Hawks sont avant-derniers de la Conférence Est à 19 matches de la fin de la saison régulière.