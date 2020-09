Les Finales de la Conférence Est débutent cette nuit (0h40) avec un alléchant Boston Celtics - Miami Heat. Sur le papier, cette série semble équilibrée avec aucun véritable favori. On s'attend donc à un duel acharné, notamment entre les deux leaders Jayson Tatum et Jimmy Butler. Mais comme souvent en Playoffs, un joueur, sans être une star, peut faire basculer le dénouement d'une confrontation. Le fameux facteur X.

A Miami, derrière les cadres Butler, Goran Dragic et Bam Adebayo, un jeune homme suscite les craintes du coach des Celtics Brad Stevens : Tyler Herro.

Pour sa première saison en NBA, le rookie a effectivement impressionné son monde. Sans réaliser de gros coups d'éclats, il a enchaîné les performances solides avec une belle régularité. A seulement 20 ans, il a déjà réussi à s'imposer comme un membre clé de la rotation d'Erik Spoelstra. La rotation d'un candidat pour le titre NBA.

Sur ces Playoffs, les premiers de sa carrière donc, le natif de Milwaukee ne doute pas. Il reste fidèle à son jeu et ne se montre absolument pas tétanisé par les événements. Admiratif par rapport aux qualités de Tyler Herro, Stevens l'a encensé avant le début de cette série.

"Herro ? Super shooteur ! Il peut aussi jouer sur pick-and-roll. Sur ces Playoffs, il a aussi réalisé de très bonnes passes. Surtout, il a l'air de plus en plus à l'aise dès qu'il a l'opportunité de jouer.

Les entraînements secrets de Tyler Herro pendant le confinement

Un sacré joueur qui tourne pour l'instant à 15,7 points, 4,8 rebonds et 3,3 passes décisives de moyenne en Playoffs. Surtout, l'apport de Tyler Herro ne se limite pas à ses statistiques...

Remplaçant en début de match, Herro se trouve régulièrement dans le 5 pour terminer les rencontres. Sur ces Playoffs, il a ainsi disputé 19 des 23 dernières minutes des matches serrés du Miami Heat. Une belle preuve de son importance pour Spoelstra. Et surtout, dans cette période, il ne se cache jamais ! Toujours prêt à défendre sur tous les ballons, il brille surtout par sa capacité à mettre de très gros tirs.

Le #14 du Heat a d'ailleurs fait vivre un enfer aux Milwaukee Bucks au tour précédent. Notamment dans le Game 4, finalement perdu par son équipe en prolongation. Il avait planté 9 points en quelques minutes, avec trois paniers primés. Puis sur le Game 5 décisif, il a encore remis ça avec une nouvelle performance complète : 14 points, 8 rebonds et 6 passes décisives.

"Je vis pour les grands moments. Je veux me montrer dans les grands moments. Mes coéquipiers et mes coaches me font confiance, ils me donnent cette envie.

Je bosse pour ça en tant que joueur, les moments forts. J'adore ça, me trouver dans la lumière quand ça compte vraiment", a résumé Tyler Herro.