Les entraînements secrets de Tyler Herro pendant le confinement

Six mois après, y’a prescription. Enfin, on l’espère pour Tyler Herro, qui s’est laissé emporter dans un élan de sincérité devant les journalistes. Le rookie admet qu’il continuait de s’entraîner pendant le confinement, quand la NBA était à l’arrêt en raison de l’épidémie de coronavirus. Les franchises avaient alors fermé leur salle et les joueurs devaient se débrouiller avec leur matériel personnel à la maison. Sauf que le jeune homme préférait se rendre sur un autre terrain. Pour un workout le matin, un autre le soir.

« Je ne suis même pas sûr que le Heat soit au courant de ça », reconnaît le joker offensif du Miami Heat. « Nous n’étions pas censés jouer. Mais je portais tout le temps un masque. Je vivais au gymnase pour rester en forme. »

Ce qui est sûr, c’est que la NBA n’était pas au courant et qu’elle ne va pas apprécier cette remarque. Tyler Herro a pris des risques. Mais nous ne leurrons pas. Il est évident qu’il n’était pas le seul. Plusieurs joueurs continuaient de se rendre dans des salles pour des workouts privés. Le Heat ne reprochera peut-être pas à son jeune joueur de vouloir bosser dur… surtout qu’il tourne à plus de 14 points par match depuis le début des playoffs.

Tyler, ce Herro