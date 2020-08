NBA2K21, le mode histoire et le nouveau Quartier à la loupe

A quelques jours de la sortie de NBA2K21, les modes My Career et 2K Beach se dévoilent. On a pu en parler un peu avec les développeurs.

La sortie de NBA2K21 approche (le 4 septembre sur toutes les consoles de génération actuelle) et vous avez déjà pu prendre un peu en main la démo du jeu il y a quelques jours, notamment en commençant à façonner votre joueur (dans le mode My Player), transférable vers la version intégrale. Mais depuis ce vendredi, 2KSports a dévoilé davantage d'éléments sur deux des modes les plus populaires du jeu : Le Quartier (baptisé cette année 2KBeach pour des raisons qui tombent sous le sens) et le My Career, dont l'histoire et la fibre cinématographique sont toujours très attendus.

Sans plus attendre, voici le tout nouveau trailer inédit qui vous en montrera un peu plus sur les deux modes en question.

2K Beach reprendra les grands classiques du Quartier, avec un design et des activités que vous pourrez découvrir progressivement et qui vous permettront aussi bien de chiller que de faire progresser votre joueur dans un cadre de rêve.

C'est sur le mode My Career que l'on a un peu plus d'éléments. Comme chaque année, 2KSports a vu les choses en grand et propose un scénario original qui permet de se plonger encore une fois dans une histoire unique avec un casting d'enfer. Le personnage que vous incarnez dans ce NBA2K21 se nomme Junior et l'expérience au cours de laquelle vous l'accompagnerez sera encore plus fidèle à la réalité que les autres années. Il y aura les débuts en high school, bien pratiques pour prendre en main l'évolution du mode Pro Stick qui modifie quelque peu la jouabilité globale de ce nouvel opus. Puis, grâce à l'ajout de licences, la possibilité de jouer pour l'une des 10 facs représentées dans le jeu : UConn, Michigan State, Florida, Syracuse, Gonzaga, UCLA, Texas Tech, Oklahoma, Villanova et West Virginia.

En fonction de ce que vous parviendrez à faire aux commandes de Junior, fils d'une ancienne gloire de la ligue (Bronny James, grand amateur de NBA2K, devrait apprécier le scénario...), vous pourrez alors tenter d'être drafté le plus haut possible après avoir participé au traditionnel Combine.

Vous verrez que les développeurs ont été à l'écoute de ceux qui se plaignaient qu'il était trop simple de se faire drafter par l'équipe de notre choix, quand bien même on aurait effectué des performances très médiocres. L'un des responsables présents à la conférence de présentation, Ben Bishop, a confirmé que la difficulté sera plus élevée de côté-là cette année. Le moindre choix narratif que vous effectuerez sera déterminant pour la suite des opérations.

"On essaye toujours que le joueur puisse s'attacher à son personnage. On n'avait pas vraiment exploré cet aspect là jusqu'ici, mais les décisions que le joueur doit prendre, en termes de choix d'accessoires ou d'agent auront une influence nette sur la suite de sa carrière en NBA. Ces options supplémentaires permettent au joueur d'être davantage impliqué et attaché au personnage", a expliqué Bishop. Kobe mis à l'honneur dans NBA2K21 avec deux covers sublimes

Les amateurs de ciné et de séries télé seront encore servis, puisque 2KSports a de nouveau envoyé du lourd au niveau du casting. On retrouve ainsi dans l'histoire des personnages incarnés par Michael K. Williams (aka Omar Little), Jesse Williams ou Djimon Honsou, mais aussi quelques stars NBA comme les cover athletes de cette édition 2021, Damian Lillard et Zion Williamson.

En ce qui concerne le meneur de Portland, alias "Dame DOLLA", il faut savoir qu'il a enregistré deux morceaux inédits spécialement pour la toujours savoureuse bande originale de NBA2K21.

Présent également à la conférence, Erick Boenisch, que nous avions interviewé pour le Mook, a confirmé sans entrer dans le détail qu'il y aurait une vraie bonne raison de jouer aussi bien sur une console d'ancienne génération que sur l'une des nouvelles machines prévues dans les mois qui viennent. Il faudra attendre quelques mois pour en savoir plus. Boenisch a également évoqué l'accent mis sur la WNBA, présente pour la première fois en exhibition l'année dernière. Le feedback des gamers, mais aussi des joueuses elles-mêmes a poussé les développeurs a offrir encore plus d'options de jeu à celles et ceux qui ont apprécié cette logique apparition dans l'incontournable jeu de basket.

Quelques screens de NBA2K21, notamment de la 2KBeach, pour finir.