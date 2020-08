Vous pouvez d'ores et déjà jouer à NBA2K21 et créer votre joueur, avant de le retrouver dans la version intégrale le 4 septembre.

Ce n'est pas parce que la saison 2020-2021 commencera plus tard que prévu à cause du Covid que le meilleur jeu de sport de la planète est mis en sommeil. NBA2K21 sort le 4 septembre prochain, mais vous pouvez dès aujourd'hui télécharger la démo gratuite du jeu sur les consoles de la génération actuelle.

La démo de NBA2K21 contient 4 équipes jouables et pas des moindres : l'équipe All-Time des Los Angeles Lakers (avec Kobe Bryant, l'un des trois cover athletes de cet opus, évidemment), l'équipe All-Time des Boston Celtics avec Bill Russell, Larry Bird ou Paul Pierce, mais aussi deux équipes actuelles et candidates au titre dans la bulle floridienne : les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo et les Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard.

Kobe mis à l'honneur dans NBA2K21 avec deux covers sublimes

Il sera déjà possible de créer votre joueur dans cette démo et de le conserver via un simple transfert lorsque vous activerez le jeu intégral à sa sortie. On attendra d'ici quelques semaines des informations sur les versions de NBA2K21 pour les consoles de nouvelle génération de chez Playstation et XBox.