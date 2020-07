Les gamers attendaient avec une pointe d'anxiété le troisième et dernier athlète qui ferait la couverture de NBA2K21. Après Damian Lillard et Zion Williamson, le verdict est tombé jeudi. C'est bien Kobe Bryant qui sera mis à l'honneur en tant que cover athlete, quelques mois après sa tragique disparition qui a bouleversé la planète entière.

2K Sports a ainsi dévoilé la jaquette de l'Edition Mamba de son célèbre jeu, d'abord pour une version console ancienne génération, puis pour les futurs propriétaires des nouvelles Playstation et XBox.

C'était attendu et ça fait tellement plaisir ! Kobe Bryant sera bien le 3e cover athlete de #NBA2K21. Voici à quoi ressemblera l'Edition Mamba du jeu de @2KFrance 😍 pic.twitter.com/5tWWvG92kM — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) July 2, 2020

Zion Williamson, star de NBA 2K21 sur les nouvelles générations de consoles

NBA 2K21 sera disponible en sortie mondiale sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™, PC Windows et Google Stadia le 4 septembre 2020, puis sur PlayStation®5 et Xbox Series X cet automne.

On a comme toujours hâte de voir ce que nous réserve le bijou annuel de 2K Sports !