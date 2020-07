Zion Williamson, star de NBA 2K21 sur les nouvelles générations de consoles

Plus qu'un. Alors que trois athlètes sont censés faire la couverture de NBA 2K21, on en connait désormais deux dans le lot. D'abord Damian Lillard, annoncé hier. Et maintenant Zion Williamson. Le rookie sensationnel des New Orleans Pelicans sera la tête d'affiche du jeu préféré des amateurs de basket pour la saison 2020-2021.

Le futur est là 💪@ZionWilliamson est notre athlète pour les consoles de nouvelle génération #NBA2K21

Les précommandes commencent le 2 juillet. pic.twitter.com/2dVMARY45N — 2K France (@2KFrance) July 1, 2020

Zion Williamson sera sur la couverture du nouvel opus quand il paraîtra sur les consoles "nouvelles générations". Et ça a du sens. En effet, il est l'un des jeunes basketteurs les plus prometteurs de la ligue. Un talent de demain. Peut-être même le prochain meilleur joueur du monde. Ce sont les énormes attentes placées en lui.

Un 'hype' qu'il a confirmé lors de ses premières sorties sur les parquets NBA avec les Pelicans cette saison. 23 points et 7 rebonds de moyenne. Un phénomène qui fait déjà bondir les foules. Et un athlète très populaire malgré son inexpérience. On suppose que les développeurs et surtout les responsables marketing de 2K ont voulu surfer sur la vague.

D'ailleurs, sa présence en couverture n'est pas vraiment une surprise. Zion Williamson était le joueur mis en avant lors du trailer de 2K21 pour la Play Station 5.