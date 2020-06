Alors que la Playstation 5 commence à se dévoiler et sortira lors du dernier trimestre 2020, Sony et 2K Sports ont diffusé jeudi soir un court mais excitant trailer de NBA 2K21. On y voit le nouveau moteur graphique dont va bénéficier le nouveau modèle de la célèbre.

Et surprise, la vedette de cet extrait vidéo n'est autre que Zion Williamson, que l'on peut admirer en train de prendre des shoots et de claquer un bon gros tomar signature. Les graphismes sont complètement bluffants et réalismes à l'extrême. On a vraiment hâte que la console et le jeu sorte !

Aucune date n'a encore été communiquée pour le moment concernant la sortie de NBA 2K21, mais on peut supposer que ce sera l'un des premiers jeux mis en avant sur la future Playstation 5 à sa sortie. Le précédent opus de 2K était paru en septembre 2019. On vous avait d'ailleurs proposé le test de NBA 2K20 après avoir pu le tester en avant-première.