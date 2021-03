La NBA tient ses premiers joueurs vaccinés !

La plupart des joueurs des New Orleans Pelicans étaient éligibles pour se faire vacciner et certains n’ont pas hésité à en profiter.

Les Etats-Unis ont accéléré sensiblement leur processus de vaccination contre le COVID-19 depuis plusieurs semaines. Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes dans chaque état. Mais en Louisiane, où sont implantés les New Orleans Pelicans, toute adulte de plus de 16 qui présente des conditions à risques sont éligibles au vaccin. Sauf que dans ces conditions, on retrouve notamment le fait de présenter un indice de masse corporelle supérieur à 25. Ce qui concerne une grande partie des joueurs NBA.

Du coup, ESPN rapporte que plusieurs membres de la franchise, et même des joueurs, ont reçu leur première injection. Sindarius Thornwell est le tout premier pro de la ligue à s’être fait vacciner. Son coéquipier Nicolo Melli a emboîté le pas.

I’m getting the vaccine shot tomorrow... ya boy kinda nervous 😂😂 — sindarius thornwell (@Sin_City_803) March 13, 2021

Ce ne sont pas tous les joueurs des Pelicans qui ont osé franchir le pas. En effet, selon les informations rapportées depuis plusieurs semaines, les basketteurs seraient très divisés sur le sujet. Certains croient au vaccin et d’autres non. En tout cas, la NBA a assuré que ceux qui seraient vaccinés n’auraient plus besoin d’observer des périodes de quarantaine même lorsqu’ils seront cas contact.