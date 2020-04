Trade ou pas trade ? Les New York Knicks et leur nouveau président Leon Rose n'ont pas encore tranché sur l'avenir à court terme de Kevin Knox à Big Apple.

Avec un nouveau président à leur tête, en l'occurence l'ancien agent Leon Rose, les New York Knicks vont tenter de redresser la barre après des années de galère. Le défi est immense même s'il n'y néanmoins quelques petits motifs d'espoir. Mitchell Robinson, RJ Barrett et Frank Ntilikina, tous dans des styles différents, incarnent la jeunesse de Big Apple. Sans compter qu'un pick viendra les rejoindre cet été. Julius Randle n'a finalement été pas si mal et pourra servir en cas de trade. Pour le reste, le ménage va être fait tandis qu'un nouveau coach va débarquer. Au milieu de ses certitudes et inconnues vient se glisser le cas Kevin Knox.

Il y a du potentiel chez le jeune ailier, c'est indéniable. Sa saison rookie n'était d'ailleurs pas mauvaise du tout avec ses 13 points et 4,5 rebonds en 29 minutes (mais à 37%). C'est en revanche bien plus compliqué cette année avec un temps de jeu réduit (17 minutes) et des chiffres en délicatesse (6,4 points, 2,8 rebonds à 35%). Knox a subi de plein fouet l'arrivée de RJ Barrett, mais aussi de Julius Randle et de l'éphémère Marcus Morris, meilleur marqueur new-yorkais avant d'être tradé aux Clippers. Moins de munitions, moins de minutes et donc une confiance en berne.

La nouvelle direction, qui va devoir trancher dans le vif dès l'intersaison, admet ne pas savoir encore quoi faire de l'ancien de Kentucky. Cela dépendra certainement de la valeur de Knox sur le marché. Si les Knicks peuvent mettre la main sur des assets intéressants, nul doute qu'ils le laisseront filer. Dans le cas contraire, une dernière chance pourrait lui être accordé, comme ce sera le cas avec Ntilikina. Reste maintenant à connaître les réelles intentions de Rose et son équipe dans une free agency qui s'annonce très particulière vu le contexte actuel.