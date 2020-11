Tom Thibodeau met déjà la pression sur les Knicks à l’approche de la Free Agency

Le coach des Knicks Tom Thibodeau préférerait que la franchise se montre compétitive le plus vite possible et il veut recruter des joueurs confirmés.

On pensait les New York Knicks enfin raisonnables et conscients que leur situation nécessitait de la patience. Qu’il était primordial pour eux de prendre le temps d’établir une culture forte et de développer leurs jeunes joueurs avant de redevenir un jour, peut-être, une place forte de la Conférence Est. Mais Tom Thibodeau, le nouveau coach, a l’air d’en décider autrement.

Selon le New York Daily News, Thibs souhaiterait diriger l’équipe la plus compétitive possible. Il ferait ainsi pression sur ses dirigeants pour que ces derniers activent le mode « win now » (gagner dès maintenant). La franchise est d’ailleurs citée sur les dossiers Russell Westbrook et Fred VanVleet.

Après tout, pourquoi pas. La patience n’est pas une vertu de la grosse pomme. Le Madison Square Garden a besoin de spectacle, de rêver et de prendre du plaisir. De vibrer un peu. Mais il ne faut pas que ça se fasse au dépend de l’avenir de l’organisation et c’est bien le problème depuis de nombreuses années. Les dirigeants ont pris l’habitude de sacrifier leurs picks ou leurs joueurs d’avenir pour miser sur des vétérans chaotiques ou des divas.

Les Knicks ont tout intérêt à ne pas trop piocher dans leur trésor de guerre (plusieurs choix des Dallas Mavericks, plus les leurs) juste pour absolument faire un trade. Ils auront d’ailleurs pas mal d’espace sous le Cap pour recruter pendant l’intersaison.

Sauf que comme le rappeler Adrian Wojnarowski et comme le faisait comprendre Kevin Durant, les meilleurs joueurs ne veulent plus signer aux Knicks. Pas tant que c’est le cirque permanent au sein de la franchise. Il faut d’abord des bases. Thibodeau aurait quand même dû le savoir en débarquant à New York… mais visiblement, il a beau avoir signé pour une reconstruction, le coach veut finalement jouer la gagne. Il risque d’être déçu.

