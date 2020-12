Nicolas Batum : un premier match encourageant et un rôle sur-mesure aux Clippers

Pas forcément le plus en vu statistiquement parlant, Nicolas Batum a fait une très belle première impression avec les Los Angeles Clippers cette nuit.

Nicolas Batum est arrivé aux Los Angeles Clippers avec l’envie de prouver qu’il mérite bel et bien toujours sa place en NBA. Trop souvent jugé à cause du contrat massif signé avec les Charlotte Hornets en 2016, le Français reste un bon basketteur. Ce que beaucoup semblaient avoir oublié.

Plus vraiment au cœur du projet en Caroline du Nord, où il jouait à peine, l’ancien manceau avait juste besoin d’un nouveau départ. D’une franchise ambitieuse pour montrer ce qu’il peut apporter sur le terrain.

Il a suffit d’une sortie officielle, sa première, avec sa nouvelle équipe pour qu’il fasse taire les sceptiques. Alors pas de conclusion hâtives, oui, oui. Mais la prestation de « Batman » lors de la victoire contre les Los Angeles Lakers (116-109) est intéressante. Ceux qui ne liront que le boxscore ne comprendront pas forcément pourquoi.

CQFR : Paul George ON FIRE, KD et Kyrie désossent les Warriors

Après tout, le joueur de 32 ans n’a marqué que 3 points. Un tir à trois-points planté d’emblée dès sa première tentative. Pour trois ratés ensuite. Mais son impact ne se mesure pas dans les statistiques. Enfin, quoique, deux autres catégories illustrent sa présence sur le parquet : 6 rebonds et 6 passes en 28 minutes, en plus de ses 2 interceptions.

Nicolas Batum débutait dans le cinq majeur et on a vite compris pourquoi. Tyronn Lue, sans en faire son meneur de jeu, compte l’utiliser en tant que passeur. Il avait donc souvent la balle entre les mains, pendant que le système se mettait en place, avec ensuite la tâche de servir au mieux Kawhi Leonard (26 points) et Paul George (33). Un rôle qui correspond bien au profil de l’international tricolore.

Nicolas Batum, le joueur parfait qu'il fallait aux Clippers ?

Une fois le ballon lâché, il devient alors une « menace » en catch-and-shoot de loin même s’il lui faudrait faire mieux que son un sur trois de la nuit. Mais sa vision et son sens de la passe sont ici plutôt bien exploités. Il a fait preuve de discipline, sans forcer, en s'appliquant. Exactement le type de joueur de devoir nécessaire aux candidats au titre.

De l’autre côté du terrain, Batum a notamment défendu sur LeBron James et... Anthony Davis ! Avec brio par moment. De quoi économiser de l’énergie à ses deux stars. D’ailleurs, les Clippers ont fait un bon match défensif avec quelques belles possessions verrouillées. Et donc deux interceptions à la clé pour l’ancien joueur des Blazers et des Hornets.

Il ne fera certainement pas LA différence au sein de sa nouvelle équipe. Mais il fait déjà sa part du boulot. Malgré des mois sans jouer et des blessures à répétition qui ont gâchées en partie ses dernières saisons dans la ligue. C’est encourageant.