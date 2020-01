C'était une nouvelle malheureusement prévisible. Avec la mort brutale de Kobe Bryant, de nombreux revendeurs ont profité de l'occasion pour faire flamber les prix des produits de la gamme Kobe. Certains maillots "classiques" et non floqués peuvent atteindre les 450 dollars, voir plus. Si bien que Nike, afin de limiter ce second marché, a décidé de suspendre les ventes concernant les produits Kobe.

"Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux proches de Kobe, en particulier sa famille et ses amis. Il était l'un des plus grands athlètes de sa génération et a eu un impact incommensurable sur le monde du sport et la communauté du basket-ball. Il était un membre bien-aimé de la famille Nike. Il nous manquera beaucoup. Mamba forever" s'est exprimé Nike par un communiqué.

On peut évidemment penser que la marque au swoosh va vouloir marquer le coup dans les semaines qui viennent avec un modèle en hommage à celui qui était l'une de ses figures de proue.