Nike a depuis toujours tenté de faciliter la vie des amateurs de sneakers : en travaillant sur le laçage automatique avec la technologie EARL (notamment sur les Adapt BB), ou plus récemment avec le concept Fly Ease qui permet d'enfiler instinctivement son modèle préféré.

Pourtant ce FlyEase que l'on a vu sur la Air Max 90 et la Air Jordan semble avoir peiné à convaincre son public, alors la firme de Beaverton est passée à la vitesse supérieure en présentant une toute nouvelle silhouette dénommée Go FlyEase.

Présentée comme la toute première sneaker "sans les mains", elle fait au premier coup d'oeil penser à la Sock Dart à la sauce japonaise, mais avec un mécanisme bien plus complexe, quoique simplifié à l'extrème.

Deux positions disponibles : “open” et “ready.” En position ouverte, elle laisse bien apparaitre le chausson dans le quel le pied s'insère, puis en rabaissant le talon vous le verrouiller directement sur la semelle. Cela s'apparente finalement aux chaussures de montagne, sauf qu'ici vous n'avez même pas de laçage ou de crans à serrer.

Pour retirer la chaussure, il suffira de faire pression sur le petit rebord du talon et le tour est joué.

Niveau matériaux, tout est recyclé et recyclable notamment sur la semelle. Du mesh recouvre l'upper pour une meilleure respirabilité. Et en ce qui concerne les coloris, mille options seront bien sur disponibles, même notre préférence sur les premiers colorways présentés va à un noir, bleu et violet bien senti.

Avouez le, vous avez toujours rêvé de ce type de paire tellement pratique pour ressortir quand vous avez oublié le pain, aller à la plage, descendre le chien tard le soir ou aller ouvrir rapido au livreur qui vous apporte votre nouvel achat !

La sortie de cette Go FlyEase très intéressante et novatrice est calée pour le 15 février ? Pour vous c'est du cop or drop ?

Les images de la Go FlyEase