Mais que va donc annoncer LeBron James ? Nos 10 théories !

LeBron James va prendre la parole en fin de journée ce mardi. Mais pour nous annoncer quoi ?

  • Sa retraite à effet immédiat ?
  • Sa retraite à la fin de la saison 2025-2026 ?
  • Son 12e retour aux Cavs ?
  • Sa signature avec le PSG dans la future NBA Europe ?
  • Rien du tout, c'est juste pour une pub Amazon Prime
  • Qu'il a bel et bien menti toutes ces années et n'a jamais lu aucun des livres avec lesquels il a été photographié ?
  • Qu'il va produire Space Jam 3 ?
  • Qu'il ne pistonnera pas son fils Bryce en NBA ?
  • Qu'il vit une double vie et un amour secret avec Draymond Green depuis 10 ans ?
  • Qu'il se lance en politique

Le suspense autour de LeBron James est entier. Ou pas. Mais on veut bien votre avis et vos théories sur ce qui a poussé le King a teasé "la décision de toutes les décisions", quasiment sur le modèle de ce qu'il a fait en 2010 au moment de rejoindre le Miami Heat.

LeBron James sur le point d'annoncer sa retraite ?

 

Guillaume LAROCHE
Qu'il annonce sa démission au poste de premier ministre de la France... ah non, j'ai confondu, pardon.
Romain Hardet
Sa femme est enceinte et il attendra l'arrivée du petit en NBA pour arrêter
