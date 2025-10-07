Mais que va donc annoncer LeBron James ? Nos 10 théories !

LeBron James va prendre la parole en fin de journée ce mardi. Mais pour nous annoncer quoi ?
- Sa retraite à effet immédiat ?
- Sa retraite à la fin de la saison 2025-2026 ?
- Son 12e retour aux Cavs ?
- Sa signature avec le PSG dans la future NBA Europe ?
- Rien du tout, c'est juste pour une pub Amazon Prime
- Qu'il a bel et bien menti toutes ces années et n'a jamais lu aucun des livres avec lesquels il a été photographié ?
- Qu'il va produire Space Jam 3 ?
- Qu'il ne pistonnera pas son fils Bryce en NBA ?
- Qu'il vit une double vie et un amour secret avec Draymond Green depuis 10 ans ?
- Qu'il se lance en politique
Le suspense autour de LeBron James est entier. Ou pas. Mais on veut bien votre avis et vos théories sur ce qui a poussé le King a teasé "la décision de toutes les décisions", quasiment sur le modèle de ce qu'il a fait en 2010 au moment de rejoindre le Miami Heat.
The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25
— LeBron James (@KingJames) October 6, 2025
LeBron James sur le point d'annoncer sa retraite ?